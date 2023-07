Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (06.07.) gegen 12.40 Uhr ist es auf der Dumter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin wurde hierbei verletzt.

Die 67-jährige Steinfurterin fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Dumter Straße in Fahrtrichtung ortsauswärts. In Höhe der Hausnummer 40 kam ihr ein Mercedes-Transporter entgegen. Nach ersten Erkenntnissen bog dieser unvermittelt nach links ab, ohne auf den Vorrang der Radfahrerin zu achten. Diese konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Sie verletzte sie hierbei leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer des Transporters hielt an und beschimpfte die Frau. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der männliche Fahrer wird wie folgt beschrieben: Er war 30 bis 35 Jahre alt und hatte eine kräftige Statur. In seinem Fahrzeug wurde er von einem Kind begleitet. Wir suchen Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551 / 15-4115 entgegen.

