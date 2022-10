POL-PPMZ: Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Mainz (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 13:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW, bei welchem sich der PKW überschlug. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der LKW von der A60 ab auf die Saarstraße in Richtung Mainzer Innenstadt. Der PKW, welcher mit zwei Personen besetzt war, befuhr die Saarstraße in gleicher Richtung. Während des Nebeneinanderfahrens kam es aus bislang ungeklärter ...

mehr