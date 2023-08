Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Roller und Rad kollidieren

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Breels;

Unfallzeit: 08.08.2023, 20.10 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstag in Isselburg bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 34-Jährige hatte gegen 20.10 Uhr den Geh- und Radweg an der Straße Breels in Richtung Stromberg befahren. Im Bereich des dortigen Kreisverkehrs mit der Industriestraße kam ihm in einer Kurve ein 36-Jähriger mit einem Motorroller entgegen. Ein Ausweichmanöver gelang nicht mehr, die Fahrzeuge kollidierten. Der leicht verletzte Radler wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Rollerfahrer schlug ein Drogentest positiv an auf Cannabis; zudem ließ ein Atemalkoholtest auf einen Blutalkoholwert von circa 0,4 Promille schließen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Eine Ärztin entnahm dem Rollerfahrer Blutproben, um den Alkohol- und Drogenkonsum exakt nachzuweisen. (to)

