Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schwarzer Roller entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Borkener Straße;

Tatzeit: zwischen 07.08.2023, 23.00 Uhr, und 08.08.2023, 19.00 Uhr;

Einen Motorroller gestohlen haben Unbekannte in Bocholt. Das schwarz lackierte Fahrzeug der Marke Znen hatte vor einem Haus an der Borkener Straße gestanden. Dort entwendeten die Täter das Zweirad zwischen Montag, 23.00 Uhr, und Dienstag, 19.00 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell