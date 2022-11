POL-GÖ: (494/2022) Unter Alkoholeinfluss am Lenker - Radfahrer prallt gegen geparkten PKW

Göttingen (ots) - Göttingen, Wilhelm-Raabe-Straße Sonntag, 20. November 2022, gegen 02.15 Uhr GÖTTINGEN (jk) - In der Wilhelm-Raabe-Straße in Göttingen ist Sonntagnacht (20.22.22) gegen 02.15 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter Opel Meriva in Brand geraten. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Flammen ...

mehr