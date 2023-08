Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auf Ölspur weggerutscht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Ahauser Straße;

Unfallzeit: 16.35 Uhr und 17.15 Uhr;

Eine kilometerlange Ölspur hat am Montag im Raum Borken einige Folgen nach sich gezogen: Ein Radfahrer und eine Pedelecfahrerin rutschten darauf weg und erlitten leichte Verletzungen.

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus Borken war gegen 17.15 Uhr auf der Ahauser Straße in Gemen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er in Höhe der Einmündung der Straße Holzplatz auf der ölglatten Fahrbahn zu Fall. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Bereits kurz zuvor hatte sich eine 47-Jährige ebenfalls leicht Verletzungen zugezogen: Die Borkenerin hatte gegen 16.35 Uhr mit ihrem Pedelec die Ahauser Straße aus Richtung Gemen kommend befahren. Sie kam im Bereich des Kreisverkehrs Ahauser Straße / Raiffeisenstraße zu Fall. Die Leichtverletzte kam per Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Ölspur zog sich aus Richtung Südlohn über die Ahauser Straße in Richtung Borkener Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen war an einem Ackerschlepper unbemerkt ein Hydraulikschlauch geplatzt. Eine Spezialfirma beseitigte das Öl von der Fahrbahn. Dies nahm mehrere Stunden in Anspruch und erforderte umfangreiche Absperrmaßnahmen. Auch die Feuerwehr befand sich im Einsatz. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. (to)

