Polizei Bielefeld

POL-BI: Zahlreiche Einbrüche in Wohnungen während der Osterfeiertage

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Am Karfreitag, 07.04.2023, und Ostersamstag, 08.04.2023, verschafften sich tagsüber unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und stahlen Wertgegenstände.

Am Freitag zwischen 13:00 Uhr und 18:55 Uhr öffnete ein Täter die verschlossene aber nicht abgeschlossene Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Detmolder Straße, Ecke Sonderburger Straße, und verließ die Wohnung nach jetzigen Erkenntnissen ohne Beute.

An der Danziger Straße, zwischen der Stieghorster Straße und Stolper Straße, versuchte ein Täter in mehrere Wohnungen eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Die gut gesicherten Türen hielten den Einbruchsversuchen stand, die sich am Samstag zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr ereigneten.

An der Schneidemühler Straße, nahe der Glatzer Straße, hebelte ein Täter zwischen 15:30 Uhr und 01:20 Uhr die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf und stahl Gold- und Silberschmuck.

In allen Fällen gelang es den Tätern, die Mehrfamilienhäuser ungehindert zu betreten. Die Polizei rät daher, die Hauseingangstüren stets geschlossen zu halten und nur dann per Summer zu öffnen, wenn Sie sich sicher sind, wer vor der Tür steht. Geben Sie Einbrechern keine Chance!

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell