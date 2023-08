Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vier Verletzte bei Unfall

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Bundesstraße 70 / Alstätter Straße;

Unfallzeit: 07.08.2023, 11.10 Uhr;

Eine Person musste aufgrund der Schwere der Verletzungen in einem Krankenhaus bleiben, drei weitere konnten nach ambulanter Behandlung nach Hause. Zugezogen hatten sich die vier Gronauer die Blessuren bei einem Verkehrsunfall am Montag auf der Bundesstraße 70 in Gronau. Gegen 11.10 Uhr wollte ein 40-Jähriger mit einem Wagen die Bundesstraße 70 queren. Er beabsichtigte von der Alstätter Straße kommend seine Fahrt auf der Bundesstraße 54 in Richtung Enschede fortzusetzen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 53 Jahre alten Transporterfahrers. Es kam zur Kollision, in deren Folge das Arbeitsfahrzeug auf die Seite kippte. Der Fahrer war auf der Bundesstraße in Richtung Vreden unterwegs gewesen. Der 40-Jährige verletzte sich schwer, seine 36 Jahre alte Beifahrerin leicht. So auch der 53-Jährige und dessen 19-jähriger Beifahrer. (db)

