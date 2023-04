POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Balkon geriet in Brand

Moers (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstag gegen 13.00 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Straße Obere Birk. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, gab es bereits eine starke Rauchentwicklung. Personen befanden sich nicht im Haus. Ein Nachbar, der über einen Schlüssel verfügte, konnte der Feuerwehr so Zugang zum Gebäude verschaffen. Ersten Erkenntnissen zufolge, brach das Feuer in ...

mehr