POL-WES: Dinslaken - Garagenbrand

Wesel (ots) - Am 15.04.2023 gegen 23:25 Uhr geriet auf einem Parkplatz an der Kautzstraße in Moers ein dort abgestellter Wohnwagen aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Der Wohnwagen war an einem PKW Mercedes angekoppelt. Der Brand schlug auf diesen PKW und einen unmittelbar angrenzenden, aus Wellblech bestehenden Vorbau einer Umspannstation über. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Wohnwagen brannte vollständig aus. Der PKW wurde ebenfalls erheblich, ...

mehr