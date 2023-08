Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Rhedebrügge - Schotter auf Fahrbahn gelandet

Borken (ots)

Ereignisort: Borken-Rhedebrügge, Rhedebrügger Straße;

Ereigniszeit: 07.08.2023, 18.45 Uhr;

Verlorene Ladung hat am Montag in Borken-Rhedebrügge den Verkehr auf der Rhedebrügger Straße gefährdet. Dort war eine nicht unerhebliche Menge an grobem Schotter auf der Fahrbahn gelandet. Besonders massiv stellte sich dies im Bereich der Einmündung Albersweg dar. Ein Zeuge ergriff kurzerhand die Initiative und schob mit dem Frontlader eines Traktors die Steine ab. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 18.45 Uhr. Eine weitere Zeugin hatte zum fraglichen Zeitpunkt dort einen blauen Traktor mit einem älteren grünen Anhänger gesehen. Möglicherweise steht dieser im Zusammenhang mit der Verunreinigung. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell