POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf Kircheninsel

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Ahauser Straße; Unfallzeit: 16.35 Uhr und 17.15 Uhr; Eine kilometerlange Ölspur hat am Montag im Raum Borken einige Folgen nach sich gezogen: Ein Radfahrer und eine Pedelecfahrerin rutschten darauf weg und erlitten leichte Verletzungen. Ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus Borken war gegen 17.15 Uhr auf der Ahauser Straße in Gemen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er in Höhe der ...

mehr