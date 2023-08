Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mercedes-Fahrer nach Unfall gesucht

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Wüllener Straße;

Unfallzeit: 05.08.2023, zwischen 18.10 Uhr und 18.20 Uhr;

Einen schwarzen Wagen an- und anschließend weggefahren ist ein Unbekannter auf einem Parkplatz in Vreden, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachgekommen zu sein. Zu dem Geschehen zwischen einem Discounter und einem Drogeriemarkt an der Wüllener Straße kam es am Samstag zwischen 18.10 Uhr und 18.20 Uhr. Erste Ermittlungen des Verkehrskommissariats Ahaus ergaben, dass der Unfallverursacher mit einem champagner- oder goldfarbenen Mercedes der C-Klasse unterwegs war. Das Fahrzeug wird eine Beschädigung am Stoßfänger hinten links sowie mutmaßlich auch vorne rechts haben. Die Fahrerin oder der Fahrer war bei der "Flucht" mit einer Anhängerkupplung eines anderen geparkten Fahrzeugs kollidiert. Zeugen werden gebeten, Kontakt zu den Ermittlern unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

