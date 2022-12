POL-COE: Havixbeck, Südostring/ Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich

Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (01.12.22) haben Unbekannte an der Straße Zum Forst einen schwarzen BMW 320I aufgebrochen. Zwischen 20.15 Uhr am Mittwoch(30.11.22) und 5 Uhr am Donnerstag (01.12.22) schlugen die Täter die Fensterscheibe der Beifahrertür ein. Gestohlen haben sie nichts. Ähnliches passierte auch an der Alten Badeanstalt zwischen 17 Uhr am Mittwoch (30.11.22) und 8.45 Uhr am Donnerstag ...

mehr