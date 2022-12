Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Zum Forst/ Autoscheibe eingeschlagen

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (01.12.22) haben Unbekannte an der Straße Zum Forst einen schwarzen BMW 320I aufgebrochen. Zwischen 20.15 Uhr am Mittwoch(30.11.22) und 5 Uhr am Donnerstag (01.12.22) schlugen die Täter die Fensterscheibe der Beifahrertür ein. Gestohlen haben sie nichts.

Ähnliches passierte auch an der Alten Badeanstalt zwischen 17 Uhr am Mittwoch (30.11.22) und 8.45 Uhr am Donnerstag (01.12.22). Dort schlugen Unbekannte die hintere rechte Scheibe eines roten Skoda Octavia ein. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise und rät, Wertsachen nicht in Fahrzeugen zu lassen.

