Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verletzter Radfahrer nach Verkerhsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Freitag, den 25.11.2022, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Radfahrer aus Moers die Lindenstraße in Fahrtrichtung Blücherstraße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr im Bereich Lindenstraße / Zwickauer Straße von einem Parkplatz ein Pkw auf die Lindenstraße, so dass der Radfahrer ausweichen musste und zu Fall kam. Bei dem Unfall verletzte sich der Radfahrer leicht. Der Pkw-Fahrer sprach vor Ort kurz mit dem Radfahrer und entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Das beteiligte Fahrzeug wurde als silberfarbener Pkw, ähnlich einem VW Golf, beschrieben. Zeugen, die weitergehende Angaben zum Unfallgeschehen bzw. insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Moers (Tel.:02841-1710) zu melden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell