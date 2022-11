Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Pkw landet nach Kollison mit zwei geparkten Fahrzeugen auf der Seite

Wesel (ots)

Am Freitag, den 25.11.2022, gegen 09.20 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus Voerde mit ihrem Pkw die Friedrichsfelder aus Richtung Hammweg in Fahrtrichtung Voerde. Dabei kam sie, aus bisher ungeklärten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei geparkten Pkw. Durch den Anprall kippte der Pkw der 58-Jährigen auf die Seite. Die Frau musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie musste schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Dinslakener Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die Unfallstelle teilweise bis gegen 11.000 Uhr, gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell