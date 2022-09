Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfallflucht in Solingen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Solingen - Gestern Morgen (14.09.2022, gegen 08:20 Uhr) kam es auf der Ausfahrt der L288 (Bonner Straße zur Langhansstraße) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Skoda Fabia und einem Mitarbeiter (29) eines Abschleppunternehmens. Der 29-Jährige hielt mit seinem Abschleppfahrzeug auf der Linksabbiegerspur der L288 an, um einen liegengebliebenen Pkw aufzuladen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein 38-jähriger Solinger mit seinem Skoda Fabia über die Gegenfahrbahn an dem 29-Jährigen vorbeizufahren. Dabei stieß der Skoda mit dem Mann zusammen. Er stürzte, woraufhin der 38-Jährige anhielt. In der Folge entwickelte sich eine Diskussion zwischen den Beteiligten. Anschließend fuhr der Skoda Fabia an dem 29-Jährigen vorbei und stieß erneut mit ihm zusammen. Der 38-jährige Fahrzeugführer flüchtete danach von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei ihn zum Sachverhalt befragen. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

