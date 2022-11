POL-WES: Kreis Wesel - Integrative Fahndungs- und Kontrolltage

Moers (ots) - Am Mittwoch Abend zwischen 17:00 und 17:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Buschstraße in Moers. Die 82-jährige Hausbewohnerin stellte den Einbruch fest, als sie von einem Spaziergang zurück kam. Die Täter versuchten mehrfach die Tür aufzubrechen und warfen anschließend eine Fensterscheibe ein. Die Polizei sucht Zeugen, ...

