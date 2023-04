Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach mehreren Kleingartenlaubenaufbrüchen

Schwerin (ots)

In der Zeit von Freitag bis Sonntag verschafften sich unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zugang zu mehreren Kleingartenhäusern in Schwerin-Lankow. Betroffen war eine Kleingartenanlage an der Gadebuscher Straße. Ob die Täter Stehlgut erlangen konnten, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin. Strafanzeige wurde erstattet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen: Wer am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen an der Kleingartenanlage gemacht hat oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 in Verbindung zu setzen.

