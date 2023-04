Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Inbrandsetzung zweier Müllbehälter

Schwerin (ots)

Am frühen Morgen des 3.4. kam es in schneller Folge zu Bränden zweier Müllcontainer auf dem Großen Dreesch. Zeugen wurden gegen 0.15 Uhr auf die Brände in der Dr.-Martin-Luther-King-Straße sowie in der Anne-Frank-Straße aufmerksam und riefen die Feuerwehr bzw. die Polizei. An den beiden Behältnissen entstanden Sachschäden in einer Gesamthöhe von ca. 1.000 Euro. Zu Personen- oder weiteren Sachschäden kam es nicht. Eine Strafanzeige wurde von der Polizei gefertigt. Das Kriminalkommissariat Schwerin sucht nun nach Zeugen: Wer Angaben zum unbekannten Tatverdächtigen oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell