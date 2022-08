Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Brand im Heulager - Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Rendsburg (ots)

Haßmoor - Mit rund 120 freiwilligen Helfern aus acht Wehren bekämpft die Feuerwehr am 17.08.2022 das Feuer in einem Heulager. Gegen 14.45 wurden die Wehren alarmiert, nachdem Flammen in dem Heulager eines Reiter- und Ferienhofes entdeckt worden waren. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Lager auf einer Fläche von rund 100 mal 30 Metern in Flammen. Die Löscharbeiten werden sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, da das Heu mit Teleskopladern auf eine freie Fläche verbracht werden muß, um es endültig abzulöschen. Die freiwilligen Helfer mussten zum Teil unter Atemschutz den Brand bekämpfen und sind angesichts der hohen Temperaturen großen Belastungen ausgesetzt. Menschen oder Tiere kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Über die Ursache des Feuers und die Höhe des Schadens gibt es noch keine Erkenntnisse.

Eingesetzt sind : Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schacht-Audorf, Schülldorf, Osterrönfeld, Haßmoor, Ostenfeld, Bovenau, Ehlersdorf und Rade; TEL, RTW, AWF Eiderkanal; stellv.KWF.

Text und Foto: Carsten Rehder

