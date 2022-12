LPI-J: Überschlagen

Weimar (ots) - Bei durchgeführten Verkehrskontrollen wurden gestern zwei Autofahrer festgestellt, welche nicht mehr in der Lage waren, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen: Bereits zur Mittagszeit stellten Polizisten in der Weimarer Friedensstraße einen Transporter-Fahrer (39) fest, bei dem ein Drogenvortest positiv verlief. In Blankenhain geriet ein 35-jähriger VW-Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Bei dem Fahrer nahmen die Beamten den Geruch von Alkohol aus dem ...

mehr