LPI-J: Kellereinbrüche

Weimar (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag brach ein unbekannter Täter in ein Seniorenheim in Weimar Nord ein. Um Zutritt zu erlangen beschädigte der Unbekannte ein Fenster und eine Tür. Letztlich verließ der Dieb die Örtlichkeit mit einer Stereoanlage im Wert weniger hundert Euro. Der durch ihn verursachte Schaden ist mehr als doppelt so hoch. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 ...

mehr