Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autoscheibe beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Eilermarkstraße;

Tatzeit: 09.08.2023, 23.00 Uhr;

Die Geschädigte hat einen mutmaßlichen Täter noch weglaufen und in einen schwarzen Wagen einsteigen sehen. Gegen 23.00 Uhr hatte die Frau am Mittwoch einen lauten Knall gehört und aus dem Fenster auf die Eilermarkstraße gesehen, sich jedoch nichts weiter dabei gedacht. Die Melderin gab an, dass der blonde Unbekannte schwarz gekleidet gewesen sei. Am Morgen bemerkte die Gronaurerin, dass die Windschutzscheibe ihres weißen Fahrzeugs beschädigt war. Die Kripo Gronau sucht Zeugen: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell