POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Raub - weitere Zeugen gesucht!

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr entriss ein bisher unbekannter Täter einer 50-jährigen Passantin in der Wasserturmstraße gewaltsam ihre Handtasche . Zuvor hob die 50-Jährige an einem Bankautomaten mehrere tausend Euro ab und verstaute das Geld in ihrer Handtasche. Eine bislang unbekannte männliche Person näherte sich kurz darauf der Frau und schlug ihr unvermittelt auf die Hand, in der die 50-Jährige ihre Tasche hielt. Anschließend entriss er ihr die Tasche und flüchtete. Zeugen eilten der 50-Jährigen zu Hilfe und nahmen die Verfolgung des Täters auf. Noch bevor die Zeugen den Täter einholen und in der Grenzhöfer Straße festhalten konnten, lies der Unbekannte die Tasche fallen. Eine bisher noch unbekannte Frau näherte sich dem Trio und gab gegenüber den Helfern an, dass sie ein Tik-Tok-Video drehen würden, woraufhin die Zeugen den Täter wieder losließen. Diesen Moment nutzen sowohl der Täter als auch die unbekannte Frau, um wieder die Flucht zu ergreifen und in ein Fahrzeug der Marke BMW einzusteigen, das durch einen weiteren unbekannten Mann gelenkt wurde, ein. Bei dem Kennzeichen soll es sich um eine französische Zulassung "CB" handeln. Das Fahrzeug fuhr daraufhin zügig von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung davon.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben

Männlich, junges Alter, ca. 175 cm groß, dunkler Teint, zurückgekämmte, dunkle Haare, bekleidet mit weißem T-Shirt und pinkfarbener Badehose.

Die 50-Jährige trug durch den Schlag auf die Hand leichte Verletzungen davon. Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die das Geschehen und den Tatverdächtigen beobachtet oder zu seiner Identifizierung beitragen können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 - 4444, zu wenden.

