Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ A5: Bei Fahrzeugkontrolle zahlreiche gefälschte Markenartikel aufgefunden

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ A5 (ots)

Eine Streife des Verkehrsdienstes Walldorf kontrollierte am Montag, gegen 14:30 Uhr, einen Ford auf dem Parkplatz Lußhardt an der A5. Im Auto befanden sich fünf Personen, die in Taschen, Rucksäcken und Kartons zahlreiche Markenartikel mit sich führten. Bei der Begutachtung der Gegenstände ergaben sich Hinweise, dass es sich um Plagiate handelte. So waren beispielsweise Elektrogeräte namhafter Hersteller in neutralen Verpackungen versteckt. Insgesamt wurden die Plagiate von 15 Smart-watches, 33 Parfums und über 100 In-Ear-Kopfhörern gefunden. Die Originalprodukte hätten einen Wert von über 36.000 Euro.

Die fünf Männer müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz verantworten. Die Fälschungen wurden beschlagnahmt.

