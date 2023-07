Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizei geht gegen die Verteilung von Werbevisitenkarten an geparkten Autos vor

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Für viele sind sie ein häufiges Ärgernis - kleine Werbevisitenkarten, die ungefragt in die Türdichtungen von geparkten Fahrzeugen gesteckt werden. Erlaubt ist das nicht, denn es stellt eine Sondernutzung des Straßenverkehrs dar, die ein Bußgeld nach sich zieht. Am Montag musste eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord um 16 Uhr feststellen, dass im Birkenweg in Dossenheim an mehreren Fahrzeugen Werbevisitenkarten zweier Autoaufkäufer angebracht worden waren. Die Verantwortlichen, ein 35-Jähriger und ein 39-Jähriger, hatten dafür keine Genehmigung und müssen deshalb mit einem Bußgeld rechnen. Darüber hinaus hatten sie auf Ihren Karten mit einem Automobilhersteller geworben, allerdings ohne dessen Einverständnis, weshalb gegen sie eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz vorliegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell