POL-MA: Mannheim: 34-jährige Pkw-Fahrerin mit über einem Promille gestoppt

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ A5 (ots) - Eine Streife des Verkehrsdienstes Walldorf kontrollierte am Montag, gegen 14:30 Uhr, einen Ford auf dem Parkplatz Lußhardt an der A5. Im Auto befanden sich fünf Personen, die in Taschen, Rucksäcken und Kartons zahlreiche Markenartikel mit sich führten. Bei der ...

mehr