POL-S: Zweimal in dasselbe Geschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte sind sowohl in der Nacht zum Sonntag (18.09.2022) als auch in der Nacht zum Montag (19.09.2022) in ein Geschäft an der Rotenbergstraße eingebrochen. Ein Täter hebelte gegen 00.40 Uhr am Sonntag die Eingangstür des in Gaisburg liegenden Geschäfts auf und stahl offenbar Bargeld, einen Laptop sowie Spirituosen und weitere Lebensmittel. Er soll einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke, eine Maske sowie weiße Handschuhe getragen haben. Am Folgetag brach die Person gegen 01.20 Uhr erneut in den Laden ein und stahl eine größere Menge an Alkoholflaschen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Dieb nicht allein tätig gewesen sein. Darüber hinaus könnten die Unbekannten ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesguts benutzt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

