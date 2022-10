POL-NOM: Drogen bei Personenkontrolle aufgefunden

Bad Gandersheim (ots) - (Me)37574 Einbeck, Ortsteil Olxheim, Olxheim 2. Zeit: Di. 11.10. 2022, 10:30 Uhr bis Mittwoch 12.10.2022, 10:00 Uhr. Unbekannte Täter machten sich an einem Zigarettenautomaten am g. Ort zu schaffen und brachen diesen gewaltsam auf. Aus dem Automaten wurden dann die Zigaretten in unbekannter Anzahl und auch Bargeld entwendet. Der angerichtete ...

