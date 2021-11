Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Sprayer mit Hubschrauber aufgespürt

Leipzig (ots)

Die Bundespolizei Leipzig wurde gestern Abend gegen 23 Uhr über mehrere Sprayer in der Nähe des Haltepunktes Leipzig - Messe informiert.

Kurze Zeit später entdeckten die Beamten unterhalb der Autobahnbrücke der BAB 14 neben einem frischen Graffiti noch mehrere Sprayer Utensilien. In der Nähe befand sich gerade ein Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz. Dieser wurde ebenfalls herangezogen und so wurden wenige Minuten später zwei Personen am Haltepunkt Messe festgestellt. Die Besatzung lotste die Beamten zu den Beiden. Die Bundespolizisten stellten kurz darauf zwei Leipziger (32, 38). An ihren Händen fanden die Beamten noch Farbe. Bei der Durchsuchung wurden weitere Sprayer Utensilien festgestellt.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen die beiden polizeibekannten Männer Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell