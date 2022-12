Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Um 26.000 Euro betrogen

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (01.12.2022) beabsichtigte ein 46-jähriger Mann aus Hessen einen VW Tiguan Allspace zu kaufen, der zuvor auf einer Internetplattform zum Kauf angeboten worden war. Der 46-Jährige vereinbarte mit dem vermeintlichen Verkäufer ein Treffen in Siegburg an der Straße "Am Stadtwald".

Gegen 12:30 Uhr trafen sich der Geschädigte und ein Zeuge mit dem unbekannten Mann. Nach einer gemeinsamen Probefahrt einigte man sich auf einen Kaufpreis von 26.000 Euro, da der PKW an der Stoßstange und am Kotflügel Beschädigungen aufwies. Nachdem der Kaufvertrag ausgefüllt worden war und der Geschädigte dem Betrüger die vereinbarte Summe in bar übergeben hatte, erklärte der Unbekannte, dass er in der Nähe Sommerreifen gelagert habe, die er noch schnell holen wolle. Anschließend setzte er sich in den VW und fuhr davon. Als er nach knapp 15 Minuten immer noch nicht zurückgekehrt war, wurden der Geschädigte und der Zeuge stutzig und alarmierten die Polizei.

Der Betrüger kann wie folgt beschrieben werden:

Er sei zwischen 35 und 40 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er hat eine kräftige Statur und trug nackenlange, schwarze Haare und einen schwarzen Bart.

Bekleidet war er mit einer grauen Daunenjacke und einer blauen Jeans.

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Mann und dem Fahrzeug machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell