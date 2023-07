Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Kindertagesstätte- Zeugensuche

Drei Gleichen (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen in der zurückliegenden Nacht gewaltsam in eine Kindertagesstätte in der Menantesstraße in Wandersleben ein. Nachdem der oder die Unbekannten in das Gebäudeinnere gelangten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten in der Folge eine Mütze sowie eine Geldbörse. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Es werden Zeugen zum Sachverhalt gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0195347/2023) entgegen. (jd)

