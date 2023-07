Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Imbiss- Zeugensuche

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit zwischen gestern, 18.30 Uhr und heute Morgen, 02.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Täter auf das Gelände eines Imbisses in der Straße "An der Gasanstalt". In der weiteren Folge drangen der oder die Täter gewaltsam in das Gebäudeinnere ein und verursachten dadurch einen Schaden von rund 5.000 Euro. Das bereitgelegte Beutegut, bestehend aus Getränken sowie Nahrungsmitteln, ließen der oder die Täter aus unbekannter Ursache am Tatort zurück. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0195229/2023) entgegen. (jd)

