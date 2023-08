Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Kind als Fußgänger bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 8-jährigen Jungen aus Haltern am See und dem Außenspiegel eines Autos.

Der Junge war auf dem Gehweg der Merfelder Straße unterwegs. In Höhe einer Querungshilfe wollte er die Straße überqueren und betrat die Fahrbahn. Dabei wurde er von dem Außenspiegel erfasst. Am Steuer des Autos saß ein 59-Jähriger aus Reken.

Der 8-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt - ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand außerdem geringer Sachschaden.

