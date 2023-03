POL-HR: Einbruch in Bäckereibetrieb - Lebensmittel entwendet

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.03.2023: Willingshausen Einbruch in Kindertagesstätte TZ: Montag, 20.03.2023, 16:45 Uhr bis Dienstag, 21.03.2023, 06:50 Uhr In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in die Kindertagesstätte in der Brüder-Grimm-Straße in Willingshausen eingebrochen. Die unbekannten Täter ...

mehr