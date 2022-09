Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Waldfischbach-Burgalben (ots)

In der Nacht vom 04.09.2022 auf den 05.09.2022 kam es gegen 23.10 Uhr auf der B 270 Kaiserslautern in Richtung Pirmasens in Höhe der Einmündung zur Moschelmühle in Waldfischbach-Burgalben zu einem Verkehrsunfall, wonach ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem schwarzen Peugeot aus bislang ungeklärter Ursache ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit der Leitplanke und in der Folge auch mit einem Verkehrsschild, einem Gitterzaun einer dortigen Firma und einem Fahnenmast, ehe dieses zum Stehen kam. Es entstand hierdurch ein Schaden an den genannten Gegen-ständen von ca. 2.500 Euro, wobei zudem ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro am PKW entstand. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfallgeschehen fußläufig unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei ermittelt nun vorliegend wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

