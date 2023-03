Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Kindertagesstätte - Einbrecher machten keine Beute

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.03.2023:

Willingshausen

Einbruch in Kindertagesstätte

TZ: Montag, 20.03.2023, 16:45 Uhr bis Dienstag, 21.03.2023, 06:50 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in die Kindertagesstätte in der Brüder-Grimm-Straße in Willingshausen eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster der Kita gewaltsam auf und gelangten so in den Innenbereich. Hier wurde durch die unbekannten Täter eine weitere Tür aufgehebelt. Anschließend wurden die Räumlichkeiten der Kita sowie alle Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Angaben wurden keine Gegenstände entwendet. Allerdings entstand durch das gewaltsame Öffnen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300,- EUR.

Derzeit liegen keine Hinweise auf die unbekannten Täter vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

