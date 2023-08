Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Polizist stellt Verdächtigen nach Tankbetrug

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag stellte ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, einen Mann nach einem Tankbetrug. Er beobachtete wie der junge Mann mit einem Auto - ohne Kennzeichen - auf das Tankstellengelände an der Sandstraße fuhr, tankte und ohne zu bezahlen davonfuhr. Der Kollege nahm sofort die Verfolgung auf, informierte die Kollegen und führte diese heran. An der Hegestraße hielt er den Unbekannten dann an und wartete auf die Kollegen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Gladbecker.

Ein Zusammenhang zu einem weiteren Tankbetrug, einen Tag zuvor an der Feldhauser Straße wird geprüft.

