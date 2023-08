Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Gladbeck: Einbrüche in Hallenbad und Gartenbaubetrieb

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Am Wulfener Markt sind unbekannte Täter in ein Hallenbad eingebrochen. Nachdem eine Fensterscheibe zerstört war, haben die Einbrecher ein Büroraum und die Damenumkleide durchsucht bzw. durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden einen Laptop und ein Voltmeter/Spannungsmesser gestohlen. Der Einbruch passierte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 22 Uhr und 5.45 Uhr.

Gladbeck:

Auf der Talstraße wurde am frühen Mittwochmorgen bei einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb eingebrochen. Auf einer Videoüberwachung sind drei Täter zu sehen. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten sie zwei Scheiben im Bereich des Aufenthaltsraumes und des Toiletten- und Werkstattbereiches und erbeuteten diverse Arbeitsmaschinen, wie Kettensägen und Freischneider. Der Einbruch geschah etwa zwischen 2 Uhr und 3.30 Uhr heute (Mittwoch).

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen bzw. zu Tatverdächtigen geben können. Wer etwas gesehen hat oder weiß, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell