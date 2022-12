Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schläge vor Imbiss

Sömmerda (ots)

Zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis einer Auseinandersetzung vor einem Bistro in Sömmerda. Zwei Männer waren am Mittwochabend in Streit geraten. Der eine schlug seinen Kontrahenten mit einem unbekannten Gegenstand und bedrohte ihn. Der andere soll ebenfalls Schläge ausgeteilt haben. Die Männer im Alter von 34 und 39 Jahren müssen sich nun strafrechtlich für ihr Verhalten verantworten. (JN)

