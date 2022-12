Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Sohn

Landkreis Sömmerda (ots)

Erneut haben Betrüger mit der WhatsApp-Masche eine Person um ihr Geld gebracht. Eine 73-jährige Frau aus Kölleda hatte über den Nachrichtendienst von ihrem vermeintlichen Sohn eine Nachricht erhalten, in der er um eine Überweisung bat. Die Seniorin überwies schließlich fast 2.000 Euro und verlor so ihr Erspartes an unbekannte Täter. Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie von fremden Telefonnummern Geldforderungen erhalten. Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte oder überweisen es auf fremde Konten. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell