POL-SL: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissten

Saarbrücken (ots)

Seit dem 29.06.2022, gegen 20:00 Uhr, wird der 67-jährige Herr Karl Ernst HEINRICH vermisst. Letztmalig wurde er zu oben genannter Zeit an seiner Wohnanschrift in der Tilsiter Straße in 66121 Saarbrücken gesehen.

Der Vermisste ist krankheitsbedingt auf Medikamente angewiesen, ohne die Einnahme dieser besteht Lebensgefahr.

Personenbeschreibung:

Herr HEINRICH hat längere schwarze und gelockte Haare und einen Bart mit ausrasiertem Kinn.

Er ist 67 Jahre alt, ca. 180 cm groß,ca. 70 kg schwer und von schlanker Statur. Seine Unterarme zeigen Tätowierungen.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Person haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Karcherstraße 5, 66111 Saarbrücken, Tel.: 0681/9321-230 oder jeder sonstigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

