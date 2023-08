Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Bundesstraße 67;

Tatzeit: 10.08.2023, 18.00 Uhr;

Offensichtlich ergaunert hat ein Unbekannter am Donnerstag von einem hilfsbereiten Autofahrer Bargeld - der Mann fiel einer bekannten Masche zum Opfer. Ein Unbekannter hatte ihn gegen 18.00 Uhr auf der Bundesstraße 67 in Heiden angehalten und offensichtlich eine Notlage vorgetäuscht. Er brauche dringend Geld für Sprit, weil sein Tank nahezu leer wäre - wie er es mit einem fast leeren Tank eigentlich noch bis zu einer Tankstelle schaffen wollte, ließ der Tatverdächtige jedoch offen. Er versprach in gebrochenem Deutsch, das Geld per Überweisung zurückzuzahlen. Deshalb fotografierte er mit seinem Handy die Bankkarte des hilfsbereiten Geschädigten.

Der Unbekannte war circa 19 bis 20 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. In ähnlicher Weise hatten sich Unbekannte am gleichen Tag auch an der Ahauser Landstraße in Heek nahe der Anschlussstelle zur Autobahn 31 an Autofahrer gewandt Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (to)

