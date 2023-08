Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugen gesucht nach Autodiebstahl

Borken (ots)

Tatort: Borken, Neutor;

Tatzeit: 10.08.2023, zwischen 13.30 Uhr und 22.00 Uhr;

Ein geparktes Auto haben Unbekannte am Donnerstag in Borken entwendet. Der grau lackierte Nissan Primera vom Baujahr 2003 mit "D"-Kennzeichen für Düsseldorf hatte auf einem Parkplatz an der Straße Neutor gestanden. Dort kam es zwischen 13.30 Uhr und 22.00 Uhr zu der Tat. Wie die Täter an das Fahrzeug gelangten, ist nicht bekannt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell