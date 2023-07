Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Bedrohung mit Schusswaffe in Pizzeria

Ingelheim (ots)

Am Samstagmittag wird über Telefon mitgeteilt, dass es in einer Pizzeria in Ingelheim-West zu einer Auseinandersetzung mit einer betrunkenen Person gekommen sei. Die Person habe in der Pizzeria mit einer Schusswaffe hantiert und diese auf eine Personengruppe gerichtet. Im Rahmen der Fahndung kann der 61 Jahre alte Beschuldigte in Tatortnähe angetroffen werden. Da er auf Ansprache der Beamten nicht reagiert wird der sog. Taser eingesetzt um den Beschuldigten zu überwältigen. Es kann schließlich festgestellt werden, dass es sich bei der mitgeführten Schusswaffe um eine Attrappe handelt. Der Beschuldigte führt allerdings zusätzlich ein Magazin mit scharfer Munition mit sich. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung können mehrere Schusswaffen sowie Munition aufgefunden und sichergestellt werden. Da der Beschuldigte bei der Festnahme Widerstand geleistet hat, wird im darüber hinaus eine Blutprobe entnommen.

