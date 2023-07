Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: alkoholisierte Fahrradfahrer verletzt

Ingelheim (ots)

Samstag Nacht, 01.07.2023, gegen 00:30h, wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Bahnhof in Ingelheim ein Fahrradfahrer beobachtet, der ohne entsprechender Beleuchtung, den dortigen Kreisel "An der Griesmühle", entgegen der Fahrtrichtung befährt. Hier kommt er dann von der Fahrbahn ab, stößt gegen eine Begrenzungsmauer und stürzt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wird bei der folgenden Kontrolle des 26jährigen Gau-Algesheimer, deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen entsprechenden Promillewert, worauf einen Blutprobe angeordnet wird. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird ebenfalls eingeleitet. Eine ärztliche Versorgung lehnt der Verantwortlichen vor Ort ab. Augenscheinlich verletzt sich der Radfahrer leicht an der Schulter, am Ellenbogen und am Knie.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell