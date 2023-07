POL-PIING: Gefahrenstelle L422 durch verloren Anhänger

Ingelheim (ots) - Am Mittwoch, 28.06.2023 kam es gegen 10:50 Uhr in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 36, in Ingelheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 86-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger querte in Höhe der Eisdiele die Fahrbahn, als er plötzlich von dem PKW erfasst wurde. Der Fußgänger fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Der PKW Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der ...

mehr