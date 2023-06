Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Gau-Algesheim: Diebstahl eines Zaunes

Ingelheim (ots)

Bislang UT entfernen drei Seiten der Einfriedung des sog. "Seuchenkreuz" am Radweg zwischen Gau-Algesheim und Ockenheim (parallel zur L420). Bei dem Stehlgut handelt es sich um einen schmiedeeisernen Zaun, welcher mittels Trennschleifer gelöst und die Verankerung gewaltsam aus den Natursteinen gerissen wurde. Aufgrund des Materials des Zauns ist davon auszugehen, dass die Teile mittels Fahrzeug weggebracht worden sind. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell